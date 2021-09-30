В Одеській області поліцейські знешкодили чоловіка, який на вулиці одного із сіл Подільського району влаштував стрілянину з рушниці.
Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Зазначається, що про стрілянину на вулиці села поліцейських сповістили місцеві жителі. В дію ввели поліцейську спецоперацію "Грім".
Читайте такожВ Одесі 17-річний "герой" погрожував перехожим пістолетом (фото)"Правоохоронці встановили, що стрілянину з обрізу мисливської рушниці влаштував житель цього села. Під час перемовин з поліцейськими зловмисник кілька разів вистрілив у їхній бік та пошкодив автомобіль одного з правоохоронців. У відповідь поліцейськими також була застосована вогнепальна зброя", – йдеться у повідомленні.
За відомостями поліції, потім правопорушник зайшов до чужого будинку та з погрозами вигнав господарів.
Після чого знову вийшов на вулицю та, озброєний обрізом і гранатою, попрямував до будинку, у якому мешкає жінка з дітьми.
"Щоб запобігти небезпеці, що загрожувала людям, працівники поліції знешкодили зловмисника", – поінформували у відомстві.
За попередніми даними, внаслідок дій зловмисника ніхто не постраждав.
Раніше журналісти дізналися, що зловмисник влаштував стрілянину з рушниці у селі Пужайково Подільського району Одещини.
Спершу на місце злочину виїхала слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції, а потім розпочалася спецоперація "Грім".
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