Під час спецоперації зловмисник відкривав вогонь по правоохоронцях, повідомили у поліції.

В Одеській області поліцейські знешкодили чоловіка, який на вулиці одного із сіл Подільського району влаштував стрілянину з рушниці.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що про стрілянину на вулиці села поліцейських сповістили місцеві жителі. В дію ввели поліцейську спецоперацію "Грім".

Читайте такожВ Одесі 17-річний "герой" погрожував перехожим пістолетом (фото)"Правоохоронці встановили, що стрілянину з обрізу мисливської рушниці влаштував житель цього села. Під час перемовин з поліцейськими зловмисник кілька разів вистрілив у їхній бік та пошкодив автомобіль одного з правоохоронців. У відповідь поліцейськими також була застосована вогнепальна зброя", – йдеться у повідомленні.

За відомостями поліції, потім правопорушник зайшов до чужого будинку та з погрозами вигнав господарів.

Після чого знову вийшов на вулицю та, озброєний обрізом і гранатою, попрямував до будинку, у якому мешкає жінка з дітьми.

"Щоб запобігти небезпеці, що загрожувала людям, працівники поліції знешкодили зловмисника", – поінформували у відомстві.

За попередніми даними, внаслідок дій зловмисника ніхто не постраждав.

Раніше журналісти дізналися, що зловмисник влаштував стрілянину з рушниці у селі Пужайково Подільського району Одещини.

Спершу на місце злочину виїхала слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції, а потім розпочалася спецоперація "Грім".

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Автори: Світлана Макринська, Екатерина Присяжнюк