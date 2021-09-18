Підозрюваного вже затримали. Вилучено мисливську рушницю.

Сьогодні в одному з барів курортного селища Затока Одеської області застрелено чоловіка.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, на лінію "102" надійшло повідомлення про стрілянину в одному з барів селища.

На місці події слідчо-оперативна група виявила 36-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями. Для затримання зловмисника було введено в дію поліцейську операцію "Сирена".

Протягом години правоохоронці встановили і доставили до територіального відділу поліції підозрюваного у вбивстві. У нього вилучили, як припускають правоохоронці, знаряддя злочину - мисливську рушницю. Її направлять на експертизу.

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Зараз слідчі кваліфікували те, що сталося, як умисне вбивство за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, яка передбачає до 15 років ув'язнення. Крім того, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще й за ч.4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням зброї) цього ж кодексу.

Ведеться слідство, обставини події встановлюються.

Як уточнило УНІАН джерело в правоохоронних органах, за попередніми даними, застрелений власник місцевого кафе"Казка".

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі затримали зловмисника, який на вулиці завдав важкі ножові поранення двом чоловікам.

Про бійку в правоохоронні органи повідомили очевидці. Встановлено, що потерпілі заступилися за працівницю магазину, яку ображав зловмисник. У відповідь на зауваження він вдарив перехожих ножем. Як з'ясувалося, ножові поранення дістали 32-річний одесит і його 53-річний товариш. Зловмисник одразу залишив місце злочину, позбувся ножа і навіть встиг змінити зачіску і збрити бороду, щоб ввести в оману правоохоронців.

Автор: Лариса Козова