За попередніми даними, постраждалих внаслідок стрілянини немає.

На Одещині поліцейські вживають заходи для затримання чоловіка, який влаштував на вулиці села стрілянину з рушниці.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

За даними місцевого видання "Думська", інцидент стався у селі Пужайково колишнього Балтського району.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції, також туди виїхало керівництво Головного управління Нацполіції в Одеській області та спецпризначенці.

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За попередніми даними, від протиправних дій правопорушника ніхто не постраждав.

Нагадаємо, на Одещині в Ізмаїльському районі під час полювання смертельне поранення дістав один із мисливців.

Там зазначили, що до них самостійно звернувся 64-річний житель Саф’янівської ОТГ, який і розповів, що застрелив власного товариша на полюванні.

"Від поранення у груди 49-річний потерпілий загинув на місці. Правопорушник пояснив, що цілив у дичину, проте випадково влучив у приятеля", – інформує прес-служба.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 119 (убивство, скоєне через необережність) Кримінального кодексу України.

Автор: Денис Прядко