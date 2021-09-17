Зловмисник погрожував вибухом під час уроку на шкільному стадіоні.

В Одесі п'яний чоловік погрожував гранатою під час спортивного заходу на шкільному стадіоні.

Як повідомили в прес-службі патрульної поліції в Одеській області, сьогодні, близько 11:00 інспектори отримали виклик про підозрілого чоловіка біля однієї зі шкіл на вулиці Академіка Вільямса.

На місці патрульним розповіли, що під час заходу, який проходив на території навчального закладу, до столу з апаратурою підійшов невідомий чоловік і дістав з кишені, як зазначили заявники, бойову гранату, поставив її на стіл, почав погрожувати. Потім забрав гранату і пішов у невідомому напрямку.

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Отримавши прикмети підозрюваного, патрульні передали цю інформацію екіпажам Київського району міста. Згодом, біля одного з житлових будинків, правоохоронці затримали чоловіка, який відповідав опису заявників.

"Громадянин був у стані алкогольного сп'яніння, поводився нервово, на запитання чітко не відповідав. При поверхневій перевірці в кишені був виявлений предмет, схожий на бойову гранату в металевому корпусі. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків", - розповіли в управлінні.

Як уточнили в регіональному главку Нацполіції, інцидент стався під час проведення шкільного спортивного заходу.

"До працівника, який здійснював музичний супровід, підійшов чоловік і, продемонструвавши гранату, наказав вимкнути музику. Поліцейські затримали правопорушника, а підозрілий предмет вилучили. Виявилося, що це корпус гранати без вибухової речовини", - сказано в повідомленні.

Оскільки працівник школи сприйняв дії зловмисника як реальну загрозу своєму життю, слідчі кваліфікували подію як загрозу вбивством за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України.

Наразі 44-річний зловмисник дає пояснення своєму вчинку у територіальному відділі поліції. З ним проводяться невідкладні слідчі дії.

"Я просто показав гранату, щоб показати, що вона у мене є, як показують кепку, телефон, пачку сигарет. Це макет гранати, я придбав його на Старокінці. Ношу з собою, тому що хвилююся", - пояснив зловмисник свої дії.

За даними прес-служби мерії міста, подія мала місце на стадіоні спеціалізованої школи № 86. Зазначається, що в цей час там були діти, проходив олімпійський урок.

"На щастя, там перебував вчитель-воєнрук, полковник ЗСУ Юрій Густенко, який одразу подзвонив до поліції", - розповіли в прес-службі.

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Автор: Лариса Козова