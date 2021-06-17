Потерпілий клієнт звернувся до поліції.

У Києві на відділенні "Нової Пошти" вкрали iPhone, доставку якого замовив 24-річний житель столиці.

Про це повідомляє "Страна" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Інцидент стався у вівторок, 15 червня, в київському відділенні на провулку Євгена Гуцала. За інформацією ЗМІ, хлопець прийшов забрати новий iPhone останньої моделі, який вже був оплачений, але на пошті його здивували. Там сказали, що він нібито свій товар вже забрав раніше.

"Чоловік запитав, яким чином співробітники пошти ідентифікували лже-замовника, на що у відділенні відповіли: мовляв, той показав документи і назвав унікальний код одержувача з смс-повідомлення, яке відправляють тільки клієнтам", - пише видання.

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Потерпілий клієнт звернувся в поліцію. Там своєю чергою відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 190 КК України (Шахрайство). Максимальне покарання за цією статтею - до трьох років обмеження волі.

Правоохоронці перевіряють камери спостереження у відділенні пошти, щоб вирахувати злодія. Не виключається версія про те, що в крадіжці може бути замішаний хто-небудь з пошти, а також про несанкціонований доступ до клієнтської бази.

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Автор: Юрій Годован