У Києві повідомлено про підозру 43–річній мешканці столиці, яка систематично вчиняла домашнє насильство відносно свого 65-річного батька.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.
"Жінка, проживаючи зі своїм батьком, впродовж травня-серпня поточного року систематично ображала його, висловлювалась в його бік нецензурною лайкою, принижувала, психологічно тиснула, при цьому не давала йому можливості залишити приміщення квартири, в якій вони спільно проживали", - йдеться у повідомленні.
За вчинене жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до двох років.
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