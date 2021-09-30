Жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 2-х років.

У Києві повідомлено про підозру 43–річній мешканці столиці, яка систематично вчиняла домашнє насильство відносно свого 65-річного батька.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

"Жінка, проживаючи зі своїм батьком, впродовж травня-серпня поточного року систематично ображала його, висловлювалась в його бік нецензурною лайкою, принижувала, психологічно тиснула, при цьому не давала йому можливості залишити приміщення квартири, в якій вони спільно проживали", - йдеться у повідомленні.

За вчинене жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до двох років.

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Автор: Тетяна Герасименко