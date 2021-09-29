На Херсонщині чоловік, який працює судмедекспертом, побив жінку-медпрацівницю. Причина насильства нібито у тому, що постраждала "недостатньо шанобливо поставилася до статусу" свого кривдника.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директор КНП "Каховська центральна міська лікарня" Олена Мазур.
Так, 29 вересня Мазур написала, що судмедексперт побив жінку, яка працює у лікарні Каховки медичним працівником. Про інцидент вже повідомили у поліцію, а постраждала отримала необхідну медичну допомогу.
За словами Мазур, чоловік, який побив жінку, є другом мера Каховки та колишнього начальника Новокаховського відділу поліції. Саме тому, стверджує вона, нападник може піти від відповідальності за скоєне.
"Костянтин ...член ісполкому - побив жінку, медпрацівницю. Просту жінку, яка, як йому здалося, недостатньо шанобливо поставилася до його статусу", - написала директор лікарні.
Мазур стверджує, що вона не буду відпускати цю ситуацію та зробить усе можливе, аби кривдник відповів за побиття жінки.
Проте у коментарях користувачі розпочали суперечку. Одні стверджують, що ніякого побиття не було, а інші пишуть, що жінка отримала стусанів цілком заслужено. За словами коментаторів, медпрацівниця нібито порушила санітарні норми, за що судмедексперт і вирішив її побити. Проте навіть порушення норм не є приводом для насильства, резонно зазначили інші користувачі.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі малолітні "шакали" побили чоловіка через зауваження, все це потрапило на відео.
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