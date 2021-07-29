Згідно із законом, військовослужбовці та поліцейські будуть нести адміністративну відповідальність на загальних підставах.

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі".

Про це повідомили у прес-службі глави держави.

Документ дає змогу постраждалій особі отримати відшкодування матеріальних збитків і моральної шкоди, завданих унаслідок домашнього насильства.

Згідно із законом, військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, а також особи начальницького складу НАБУ, рядового й начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, ДБР та поліцейські несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах за:

вчинення домашнього насильства,

насильство за ознакою статі,

невиконання термінового заборонного припису,

неповідомлення поліції про місце свого тимчасового перебування у разі винесення такого припису.

Вказані правопорушення караються:

накладенням штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 грн),

або громадськими роботами на строк від 30 до 40 годин,

або адміністративним арештом на строк до 10 діб.

Читайте такожЗеленський підписав закони про нацспротив та збільшення чисельності ЗСУЗа повторні правопорушення, вчинені протягом року, передбачений штраф від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або адмінарешт на строк до 15 діб.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі" (№3908-1).

Окрім цього, вже стало відомо, що у 2020 році кількість випадків домашнього насильства в Україні різко зросла. Про це розповіла Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.

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Автор: Світлана Закелова