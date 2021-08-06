Відсутність гарячої води в літні місяці в столиці — звичайна справа.

Киянина побили працівники "Київтеплоенерго", коли він облив зеленкою головний офіс комунального підприємства.

Про це житель Солом'янського району столиці Віталій Кальний розповів на власній сторінці в Facebook.

Чоловік скаржиться, що в його та прилеглих будинках комунальники щорічно протягом шести років відключають гарячу воду з травня по жовтень-листопад.

Читайте такожУ Києві піднімуть відразу декілька комунальних тарифів-КМДАКальний стверджує, понад 500 жителів його і прилеглих будинків підписали колективне звернення до "Київтеплоенерго" щодо цієї проблеми. Також вони робили депутатські звернення, а торік вони в прямому ефірі звернулися до мера Віталія Кличка, який записав їхню адресу, давши зрозуміти, що вирішить це питання. Однак у травні цього року гарячу воду знову відключили.

У надії, що вирішити ситуацію вдасться хоч так, чоловік пішов на адміністративне порушення — спочатку написав на стіні головного офісу "Київтеплоенерго" свою адресу, а коли і це не допомогло, то облив фасад будівлі зеленкою.

"Розумію, що це адміністративне порушення і готовий був понести покарання за ці дії. Я попросив викликати поліцію, щоб вони все зафіксували. Але троє охоронців затисли мене біля стіни і почали жорстоко бити, попередивши, що відеокамеру вимкнено і я нічого не зможу довести. Зупинило їх лише приїзд поліцейської автівки", - скаржиться киянин.

Втім, з проблемою відсутності гарячого водопостачання зіткнулися не тільки жителі Солом'янського району. Попри це, від 1 жовтня в столиці планується підвищення тарифу на гарячу воду.

Автор: Станислав Кожемякин