Лікарі швидкої допомоги госпіталізували чоловіка та жінку.

В Дніпрі сталася ДТП на пішохідному переході. Дві машини зіткнулися на "зебрі", після чого одне авто відлетіло в зупинку і збило людей. Пішоходи йшли через дорогу на "зелене" світло, але аварія була неминуча.

Про це повідомляє видання "Інформатор. Дніпро".

Аварія сталася ввечері 22 грудня. На вулиці Панікахи біля торгового центру автомобіль BMW виїжджав зі стоянки й зупинився біля "зебри" для пропуску пішоходів, які йшли на зелений колір світлофора. Однак у цей момент з боку Запорізького шосе виїхала машина Subaru, яка не зупинилася перед пішохідним переходом. Автомобіль врізався в BMW, від удару його відкинуло в бік зупинки, де стояли люди.

Камери відеоспостереження зафіксували момент аварії. На відео можна помітити, що машина Subaru буквально протягла людей по зупинці. Кілька людей постраждали.

За інформацією видання, лікарі швидкої допомоги госпіталізували чоловіка і жінку, які отримали травми нижніх кінцівок. На місці аварії працювала поліція. Причини ДТП встановлюються.

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