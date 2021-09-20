Обох водіїв-учасників ДТП затримано.

У Києві після зіткнення двох автівок один із легковиків виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішохода, яка від отриманих травм померла на місці.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, ДТП сталася 19 вересня на перехресті Великої Кільцевої дороги та вулиці Газопровідної.

"Попередньо правоохоронці встановили, що через проїзд на заборонений жовтий сигнал світлофору відбулося зіткнення автомобілів "Фольксваген" та "Шевроле", які рухались у протилежному напрямку. У результаті "Шевроле" віднесло на пішохідну зону, де відбувся наїзд на 22-річну перехожу. Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина померла на місці", - йдеться у повідомленні.

Обох водіїв працівники поліції затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі слідчі призначають комплекс відповідних експертиз, аби встановити причини та деталі дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомляв УНІАН, на трасі біля виїзду з міста Біла Церква в напрямку села Дрозди трапилася смертельна аварія. Внаслідок ДТП загинули троє людей.

Автор: Віталій Саєнко