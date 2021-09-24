Серед речей у жінки в рюкзаку знайшли снайперський приціл, мисливські ножі та кайданки.

На кордоні з Росією у пункті пропуску "Мілове" на Луганщині українські прикордонники зупинили для перевірки автомобіль, який їхав до Росії. У салоні був водій та пасажирка з російським паспортом.

Прикордонники оглянули автомобіль, і виявили серед багажу наплічник із небезпечними предметами.

Як повідомили на сайті МВС, жінка намагалася вивезти у Росію рюкзак, у якому знайшли універсальний нічний снайперський приціл, бікфордів шнур (використовують як запал для вибухівки), три мисливські ножі, металеві кайданки та кобура до пістолета Макарова та один набій калібру 7,62 міліметра.

Росіянка намагалася пояснити це тим, що "рюкзак належить сину", і про його вміст вона не знала, а просто "забирала всі речі, які мала".

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В результаті небезпечні предмети вилучили. Інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу про порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю. Діапазон покарань за таке в Україні широкий: від штрафу до позбавлення волі до 3 років.

Нагадаємо, днями на КПВВ "Каланчак" прикордонники затримали "ополченця Криму" з численними медалями від окупантів. За даними ДПСУ, чоловік 1957 року народження прямував з тимчасово окупованого Криму на материкову частину України. Під час огляду його речей прикордонники спільно з митниками виявили "завізовані" підписами президента РФ і представниками так званої влади Криму медалі "За заслуги перед отечеством", "За защиту Крыма", "5 лет крымской весне", "Крымская весна", які він отримав протягом 2014-2018 років. Крім того, чоловік мав посвідчення учасника так званої кримської регіональної громадської організації "союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым".

Ситуація на кордонах України: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко