Справу направлено на новий судовий розгляд.

Завершено апеляційний розгляд кримінального провадження щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої дівчини на Закарпатті - попередній вирок скасовано. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Як зазначається, апеляційний суд переглянув вирок Воловецького районного суду у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої.

У судовому засіданні прокурори наполягали на скасуванні вироку через мʼякість призначеного судом першої інстанції покарання. Також прокурори вимагали задовільнити в повному обсязі цивільний позов про відшкодування потерпілій моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Засідання у справі проходили в закритому режимі.

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"Представники потерпілої повністю підтримали позицію прокурорів. Інтереси дівчини в суді захищали одні з найкращих адвокатських обʼєднань, у тому числі адвокати, які спеціалізуються на захисті потерпілих від сексуального насильства", - зазначає ОГПУ.

Згідно з повідомленням, ухвалою Закарпатського апеляційного суду вирок першої інстанції скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд.

Справа про згвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 березня 2023 р. Воловецький районний суд Закарпатської області ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої (ч. 3 ст. 153 КК України). Їм призначено покарання - 5 років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки і покладено певні обовʼязки. Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої на суму 450 тис. грн і стягнув на її користь 180 тис. грн.

Таким чином, всім кривдникам 14-річної дівчини вдалося уникнути реального покарання. У прокуратурі заявили, що готують оскарження судового вироку у цій резонансній справі.

Як відомо, троє підлітків зґвалтували 14-річну односельчанку, фільмуючи процес на відео для подальшого шантажу жертви. Відеозапис було оприлюднено в мережі і поширено серед однокласників.

Злочин стався у 2021 році, але справа набула розголосу лише у березні цього року після того, як Воловецький райсуд виніс вирок, згідно з яким гвалтівники отримали умовні терміни ув’язнення.

Тоді спливли і деталі справи, які обурили суспільство. Приміром, у потерпілої не було адвоката, її інтереси представляла служба захисту дітей сільради, у якій працює мати одного з ґвалтівників.

Коли справа набула розголосу, Закарпатська ОВА заявила, що вивчить усі обставини. Згодом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що справа перебуває на його особистому контролі. Він пообіцяв проаналізувати діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді, розібратися у діях прокурора та судді, що були залучені до справи.

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