Українські прикордонники виявили набої, які під час втечі нападники викинули неподалік від місця нападу на військовослужбовця ДПСУ.

На українсько-румунському кордоні відбувся напад на українських прикордонників. Невідомі відібрали у них зброю, гранати та прорвалися до Румунії. Речник української Держприкордонслужби Андрій Демченко підтвердив факт спроби незаконного перетину кордону українцями, пише Суспільне.

"Сьогодні група з трьох порушників здійснила напад на одного з військовослужбовців зі складу прикордонного наряду на Закарпатті. Їх намагалися зупинити під час спроби незаконного перетину кордону в Румунію. Чоловіки, напавши на військовослужбовця, відібрали зброю та вдалися до втечі в напрямку суміжної країни", - розповів він.

За словами Демченка, відразу на місце було вислано додаткові групи для пошуку правопорушників та перевірки тилових підступів до кордону. Також було поінформовано прикордонників Румунії та взаємодіючі правоохоронні органи. Пізніше українські прикордонники повідомили румунським колегам про інцидент.

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Він додав, що одного з порушників невдовзі затримали неподалік: він намагався подолати "інженерні загородження", аби далі перетнути кордон. Затриманий виявився жителем Закарпаття.

"Також суміжна сторона повідомила, що за інформацією української сторони, неподалік кордону затримала громадянина України з документами, а невдовзі виявила й зброю, яку відібрали нападники. Вони покинули її на території Румунії. Затриманий вказав місце де саме сховав зброю. Невдовзі був затриманий ще один з втікачів", - додав речник.

Українські прикордонники також виявили набої, які під час втечі нападники викинули неподалік від місця нападу на військовослужбовця ДПСУ.

Демченко розповів, що наразі тривають всі необхідні дії, щодо встановлення обставин.

Напади на прикордонників - деталі

У червні двоє чоловіків напали на прикордонний наряд, який у відповідь застосував зброю: один нападник поранення, а інший – помер. Таку інформацію УНІАН підтвердив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Ситуація з нападом на прикордонний наряд справді мала місце. Це сталося вчора після 21 години на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією. Нападників було двоє і при собі вони мали певні засоби, які застосовували проти прикордонника. З метою збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, у результаті чого один нападник отримав поранення, а інший помер", – прокоментував Демченко.

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