Чоловіка заарештували без права внесення застави.

У Чернігівській області, на межі з Білоруссю, затримано адміністратора телеграм-каналу, який намагався організувати "схему для ухилянтів". Про це повідомив 105-й прикордонний загін імені Володимира Великого (м. Чернігів).

Згідно з інформацією, чоловік пропонував через закритий телеграм-канал маршрути, що ведуть до Білорусі. "Також встановлено, що чоловік не тільки публікував оголошення, але й самостійно досліджував місцевість для прокладення маршрутів, що обходять блокпости", - зазначається в повідомленні.

Як інформує Чернігівська обласна прокуратура, про підозру повідомлено жителю Житомирської області за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, а також незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України).

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За даними слідства, чоловік приєднався в якості адміністратора до Telegram-каналу, який розміщував інформацію щодо організації та здійснення незаконного перетину державного кордону України поза пунктами пропуску, з метою ухилення від призову військовозобов’язаних громадян України.

Використовуючи месенджер, підозрюваний організував незаконне переміщення не менш як шести осіб через державний кордон, надаючи їм поради та вказівки. "Пропонуючи декілька способів перетину кордону, він надавав "клієнтам" детальні інструкції щодо маршрутів із зазначенням конкретних місць та доріг поза державними пунктами пропуску, вказував яке обладнання та екіпірування необхідне", - уточнили в прокуратурі.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Чернігівській області.

Інші новини про ухилянтів на кордоні

Як писав УНІАН, у п'ятницю на Закарпатті троє чоловіків напали на прикордонника та відібрали зброю. Після цього вони втекли до Румунії, де одразу попросили про статус біженця.

Також ми розповідали, як минулого тижня на Одещині затримали вантажівку з рекордною кількістю ухилянтів. 48 чоловіків призовного віку разом в одній вантажівці намагалися перетнути кордон з невизнаним Придністров'ям. Ще 16 "мандрівників" хотіли виїхати з країни в м’ясних тушах.

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