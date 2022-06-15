Для отримання дозвільних документів для безперешкодного перевезення амуніції через кордон зловмисники вводили в оману посадовців ЗСУ.

Служба безпеки України викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги на Львівщині, близько 3 тисяч вилучених бронежилетів передадуть Збройним силам України.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі СБУ.

"За даними слідства, зловмисником виявився 42-річний керівник одного з рекламних холдингів України. Разом зі спільниками він організував завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги", - розповіли у Службі.

Зауважується, що для того, аби отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон, ділки вводили в оману посадовців ЗСУ. Зокрема, брали гарантійні листи від військової частини і ввозили спорядження.

"А потім, замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ, продавали товари, отримуючи прибуток", - наголошується у повідомленні.

У ході обшуків правоохоронці виявили майже 3 тис. бронежилетів на суму близько 25 млн грн, які були завезені в Україну як гуманітарна допомога армії.

"Після проведення експертизи вилучена амуніція буде передана на потреби ЗСУ", - мовиться у дописі.

Організатору схеми уже повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Дніпрі СБУ затримала російського агента, який працював із прокремлівським блогером.

Вас також можуть зацікавити новини: