Служба безпеки України викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги на Львівщині, близько 3 тисяч вилучених бронежилетів передадуть Збройним силам України.
Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі СБУ.
"За даними слідства, зловмисником виявився 42-річний керівник одного з рекламних холдингів України. Разом зі спільниками він організував завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги", - розповіли у Службі.
Зауважується, що для того, аби отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон, ділки вводили в оману посадовців ЗСУ. Зокрема, брали гарантійні листи від військової частини і ввозили спорядження.
"А потім, замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ, продавали товари, отримуючи прибуток", - наголошується у повідомленні.
У ході обшуків правоохоронці виявили майже 3 тис. бронежилетів на суму близько 25 млн грн, які були завезені в Україну як гуманітарна допомога армії.
"Після проведення експертизи вилучена амуніція буде передана на потреби ЗСУ", - мовиться у дописі.
Організатору схеми уже повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Дніпрі СБУ затримала російського агента, який працював із прокремлівським блогером.
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