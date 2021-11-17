Лідеру руху противників вакцинації Остапу Стахіву, підозрюваного у спробі захопити владу, не змогли обрати запобіжний захід.
Про це пише Українська правда з посиланням на коментар помічника судді Галицького райсуду Львова Діани Кузьми.
Засідання було призначене на середу, 17 листопада, проте Стахів проігнорував вручене повідомлення й до суду не з’явився. Це унеможливило обрання йому запобіжного заходу.
У суді адвокати Стахіва відсутність підзахисного пояснили тим, що він хворий і перебуває у лікарні. Документи, які вони надали, не були належним чином завірені, тому суд не міг їх взяти до уваги.
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"Від сьогоднішнього дня правоохоронці мають право на затримання і привід", – уточнила Кузьма.
Наразі засідання суду перенесли на 18 листопада.
Остапу Стахіву, який очолює рух противників вакцинації в Україні, інкримінують спробу насильницького повалення конституційного ладу. Також у справі фігурує громадянин Росії.
Підозрюваних викрили у листуванні, в якому ті шукали зброю та співучасників, що мали захопити владу у відповідних регіонах.
За даними СБУ, після цього зловмисники збиралися створити на території України територіальні громади з "власною міліцією" та "економікою".
Під час обшуків у Стахіва спецслужба вилучила докази, які вказують на можливе фінансування їхньої діяльності представниками РФ.
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