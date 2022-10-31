Обшуки проходили в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях, а також за місцями проживання фігурантів.

Працівники Служби безпеки України провели обшуки у керівництва та представників Кіровоградської єпархії Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП). Кілька фігурантів обшуків причетні до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Обшуки проходили в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях, а також за місцями проживання фігурантів. Виявлено листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом московським Кирилом та вилучено велику кількість виготовлених у РФ антиукраїнських матеріалів.

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У їх текстах містяться ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України. Зокрема, це:

ст. 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

ст. 161 – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

"Під час досудового розслідування встановлено, що антиукраїнські матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні країні-агресору. Зокрема, виправдовувалася анексія Криму тощо. Автор однієї з виявлених книг – Андрій Новіков, колишній секретар Одеської єпархії УПЦ МП, який у 2014 році через проросійську позицію виїхав до РФ. Наразі Новіков веде власний Телеграм-канал, де просуває наративи на підтримку російських окупаційних військ, дискредитацію ЗСУ та ненависть до української нації", - йдеться у повідомленні.

Всі вилучені матеріали відправили на експертизи. Розслідування триває.

Скандали зі священиками МП: що відомо

Як повідомляв УНІАН, під час похорону загиблого під Миколаєвом бійця Олександра Зініва у Вінницькій області священик Московського патріархату напав на настоятеля Православної церкви України, який закликав місцеву владу сприяти забороні "діяльності московських попів" в Україні.

Окрім цього, священик у місті Горішні Плавні Полтавської області довів до сліз матір загиблого українського захисника. Настоятель Свято-Миколаївського храму, який належить Українській православній церкві МП, заявив, що в Україні понад півроку триває "спецоперація" Росії, а не війна.

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