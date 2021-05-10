У Чорнобильській зоні прикордонники затримали трьох сталкерів з Росії і України.
Читайте такожНа Дніпропетровщині сталася пожежа на сміттєзвалищі (фото)Як повідомляється на сайті Держприкордонслужби, 9 травня троє намагалися пішки потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку.
Правопорушниками виявились 27-річний та 25-річна громадяни Російської Федерації та ровесниця іноземки – громадянка України з Миколаєва.
Як з’ясували прикордонники, на територію України іноземці потрапили встановленим порядком – через авіаційний та автомобільний пункти пропуску.
Стосовно затриманих громадян складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення».
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