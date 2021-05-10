Стосовно затриманих громадян складено адмінпротоколи.

У Чорнобильській зоні прикордонники затримали трьох сталкерів з Росії і України.

Читайте такожНа Дніпропетровщині сталася пожежа на сміттєзвалищі (фото)Як повідомляється на сайті Держприкордонслужби, 9 травня троє намагалися пішки потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку.

Правопорушниками виявились 27-річний та 25-річна громадяни Російської Федерації та ровесниця іноземки – громадянка України з Миколаєва.

Як з’ясували прикордонники, на територію України іноземці потрапили встановленим порядком – через авіаційний та автомобільний пункти пропуску.

Стосовно затриманих громадян складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення».

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Закелова