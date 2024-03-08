Матір одного зі школярів розкрила деталі обурливого інциденту в гімназії.

У Чернівцях поліцейська погрожувала школярам здати в ТЦК їхніх батьків, а також хизувалася повноваженнями штрафувати.

Про обурливий інцидент в одній з гімназій міста розповіла мама одного з хлопчиків Інна Козуб у Instagram. За її словами, погрозами відзначилася співробітниця ювенальної поліції, яку запросила адміністрація навчального закладу.

Під час бесіди поліцейська лякала дітей 10-11 років інтернатом, СІЗО, штрафом їхніх батьків і заявила, що перевірятиме батьків на придатність до військової служби.

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"Деректор з класним керівником викликали на бесіду з малолітніми дітьми без відома та дозволу батьків представницю поліції, яка принижувала дітей заставляла їх до виконання фізичних вправ: присідання та стояння в планці, а якщо дитина не могла стояти її з низу били ногою в живіт. Про залякування словесне взагалі мовчу... Пані поліцейська дуже цікавилась заробітньою платою батьків, залякували, що вона має право виписати штрафи і вони (діти) "жерти не будуть мати щомісяця". За цим всім спостерігали дорослі в особі класного керівника і шкільного психолога", - зазначила мати школяра.

За її словами, відбувалось залякування дітей інтернатом , колонією, СІЗО, перевіркою домівок працівниками поліції на придатність їхніх татів до військової служби. Діти були налякані настільки, що "боялись дихати".

У відповідь на обурення батьків директорка гімназії заявила, що це була "профілактична робота з дітьми".

"Ця профілактична робота призвела до порушення психологічного стану дітей, боязні йти до школи, половина дітей боялись прийти додому після уроків бо їх мали забрати в інтернат", - зазначила Козуб.

Вона зазначила, що ця ситуація порушує всі права дітей. Старші школярі, з якими проводили таку ж бесіду, зробили аудіо та поширили запис у чатах. Обурена жінка зазначила, що вчителі знівелювали всі настанови та знання про права дітей, яким вчили школярів до цього.

Булінг в школі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше в ліцеї №4 Івано-Франківська, який у місті вважають елітним, учні 6-го класу жорстоко булили свого однокласника, за те, що той грає на скрипці.

Зазначимо, що згідно з чинним законодавством, діти, які цькують інших, не несуть за це жодної кримінальної відповідальності до 16 років. За це передбачені лише примусові заходи виховного характеру (для дітей від 11 до 16 років).

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