Мама хлопчика намагалася вплинути на ситуацію через адміністрацію закладу, але ця спроба була невдалою.

В ліцеї №4 Івано-Франківська, який у місті вважають елітним, учні 6-го класу жорстоко булили свого однокласника, за те, що той грає на скрипці.

Історію про хлопчика на ім'я Єремія розповіла письменниця та поетеса Любов Бурак у Facebook. За словами жінки, дитину довели до відчаю. Під час однієї з розмов хлопчик сказав мамі: "Мамо, я не хочу жити".

Як повідомляє Бурак, матір Єремії намагалася урегулювати напружені відносини сина з однокласниками. Жінка зверталася з заявою до директора закладу освіти, але замість вирішення ситуації нібито отримала погрози, що її позбавлять батьківських прав, адже її син не ходить до школи.

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"Школа захищає малолітніх, малограмотних покидьків, а не талановиту дитину. Директорка ліцею, реагуючи на звернення мами Єремії про булінг, запрошує до кабінету завуча, класного керівника та інспектора ювенальної юстиції. І годину розпікає маму про те, що Єремія часто пропускає уроки та погрожує позбавленням батьківських прав. А щодо цькування дитини, то це з точки зору директорки – хвора фантазія хлопчика, не було такого, адже в них не просто так собі "школа на районі", а ліцей, в якому працюють суперпедагоги і навчаються супердіти супереліти", – пише Бурак.

Письменниця зазначила, що Єремія - талановитий і чутливий хлопчик. Він збирав кошти для добровольців грою на скрипці. Втім, його музичне захоплення стало об'єктом булінгу серед однолітків. Через тиск та образи дитина перестала відвідувати уроки.

Після бездіяльності адміністрації навчального закладу булінг дитини продовжився. Перед одним з уроків Єремію виштовхали з класу. Потім діти почали булінг у шкільних чатах в одному з месенджерів.

"Діточки вирішили, що все чудово, мудрі дорослі цілком одобрюють їхні вчинки. Не реагують – значить можна! І конфлікт продовжився безпосередньо в класі. Образи, приниження, штурхани – весь набір. А далі активні малолітні злочинці вирішили виштовхати Єремію з класу. Під шум, свист, улюлюкання одних учнів та мовчання інших", – пише Бурак.

На це ніяк не відреагувала вчителька, а лише сказала школярам, аби вони "не ламали двері". У своєму дописі Бурак також показала скриншоти з батьківського чату, у якому батьки пишуть, що маму Єремії "потрібно поставити на місце". Однак згодом з'ясувалося, що деякі батьки цього класу також заявляють про булінг щодо їхніх дітей.

"Я сьогодні поспілкувалася з декількома мамами дітей з цього класу. Яким також перепадає від "блатних" однокласників. Вони бояться. Батьки бояться захищати своїх дітей від булінгу. Бо буде гірше. Одна бабуся готова була звернутися в поліцію, але вчителька (вона не зізналась, котра саме) переконала її цього не робити. Бо будуть ще більші проблеми", – пише Бурак..

Мама шестикласника подала скаргу до поліції та звернення до захисника прав дітей. Також у мережі з'явився скриншот, на яких вчителька просить провести виховні розмови зі школярами, адже хлопці дозволяють собі забагато й можуть йти з уроків гуляти або палити.

Поліція Івано-Франківської області відреагувала на інцидент. Правоохоронці зараз проводять перевірку: встановлюють обставини події та опитують учасників освітнього процесу.

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради наказав створити комісію щодо перевірки цього факту. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов у коментарях закликав надати хлопчику якісну психологічну допомогу.

Проблема булінгу в Україні

Нагадаємо, що окрім війни у суспільстві вирують не менш значущі проблеми, до розв'язання яких має вибрати окрему стратегію уряд, Міносвіти України та правоохоронні органи.

Йдеться про випадки булінгу (цькування) серед дітей, які часто стаються як на вулиці, під час безпосереднього спілкування, так і в школах - де підлітки проводять більшу частину свого дня. Іноді до злочинів стосовно дітей причетні навіть вчителі.

Відзначимо, що згідно з поточним законодавством, діти, які цькують інших, не несуть за це жодної кримінальної відповідальності до 16 років. За це передбачені лише примусові заходи виховного характеру (для дітей від 11 до 16 років).

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