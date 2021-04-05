Дітей затримали, а на місце події викликали поліцію / фото its.zp
У Запоріжжі троє дітей віком від п'яти до восьми років винесли касу з місцевої еко-крамниці.
Про це повідомляє телеграм-канал "Це Запоріжжя".
Здобиччю зловмисників у медичних масках стали вісім тисяч гривень. Дітей затримали, а на місце події викликали поліцію.
фото its.zp
"Це щось новеньке. Троє бандюганів бомбанули касу еко-крамниці на 8000 гривень. Розрулювати питання приїхав батя", - йдеться в повідомленні.
На опублікованому відео зображені троє хлопчиків, яким на вигляд не більше 5-8 років. Поруч з ними поліцейські і, судячи з усього, викликані на місце події родичі.
фото its.zp
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