Малолітніх грабіжників затримала поліція.

У Запоріжжі троє дітей віком від п'яти до восьми років винесли касу з місцевої еко-крамниці.

Про це повідомляє телеграм-канал "Це Запоріжжя".

Здобиччю зловмисників у медичних масках стали вісім тисяч гривень. Дітей затримали, а на місце події викликали поліцію.

"Це щось новеньке. Троє бандюганів бомбанули касу еко-крамниці на 8000 гривень. Розрулювати питання приїхав батя", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео зображені троє хлопчиків, яким на вигляд не більше 5-8 років. Поруч з ними поліцейські і, судячи з усього, викликані на місце події родичі.

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Автор: Денис Прядко