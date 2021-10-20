На трасі Київ-Одеса рух транспорту заблоковано. Багато постраждалих.

В Одеській області стала нова смертельна аварія - при зіткненні трьох легкових автомобілів і двох вантажівок загинули три людини.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася на 313 кілометрі автодороги Київ-Одеса.

"Недалеко від селища Любашівка близько п'ятої години ранку сталося зіткнення двох вантажних і трьох легкових автомобілів. Загинули три людини, є постраждалі. Зараз їм надається допомога", - сказано в повідомленні.

Читайте такожПід Одесою в жорсткому ДТП постраждали військові, а жінку викинуло з авто (фото)Обставини події встановлюються. Поліція просить водіїв бути обережними, утриматися від поїздок у вказаному напрямку або вибрати альтернативний шлях. Через аварію рух транспорту у вищеназваному місці заблоковано. Зараз у бік Одеси об'їзд здійснюється по Старокиївській трасі.

У соціальних мережах повідомляють про нібито понад 20 постраждалих. Наскільки це відповідає дійсності, поки невідомо.

Також раніше УНІАН писав про іншу смертельну ДТП на трасі Київ-Одеса, где унаслідок зіткнення вантажівки та маршрутки загинули двоє людей, ще шестеро - постраждали.

Автор: Лариса Козова