Потерпілий отримав несумісні з життям травми.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася в Біляївці Одеської області. Чоловік за кермом Nissan протаранив постамент.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

За даними правоохоронців, інцидент стався близько 03:00 15 жовтня.

Зазначається, що 51-річний місцевий житель за кермом легкового автомобіля Nissan протаранив бетонний постамент на вулиці Отамана Головатого. На постаменті знаходиться радянський танк Т-34 часів Другої світової війни.

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За даним фактом інформація внесена до ЄРДР за частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту" Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНІАН, на цьому місці це не перша аварія. 14 грудня 2020 року тут сталася схожа ДТП. Чоловік за кермом легковика під час руху через туман не помітив квітник та постамент, на якому встановлено танк часів Другої світової. Водій серйозно не постраждав.

Автор: Анастасія Горбачова