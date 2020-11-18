Будівлю суду посилили охороною.

Суд у Житомирі почне слухання у справі про масовий розстріл військових і волонтерів біля озера в Попільнянському районі. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Будівлю суду посилили охороною.

22 травня на березі ставка неподалік села Новоселиця Попільнянського району в орендаря водойми виник конфлікт з його знайомими, з якими він напередодні розпивав спиртні напої на тому ж місці.

"Під час конфлікту підозрюваний з мисливської рушниці ІЖ-58 умисно протиправно заподіяв смерть 7 особам. Серед вбитих – колишні учасники Операції об’єднаних сил, військовослужбовці Нацгвардії та волонтери", - повідомляли у прокуратурі 22 травня.

Орендаря водойми було затримано у порядку ст. 208 КПК, з місця події вилучено мисливську рушницю.

За час слідства у справі провели понад дві сотні експертиз. За результатами психіатричного обстеження його визнали осудним.

Розстріл на озері: що відомо

Трагедія сталася 22 травня, вночі, неподалік водойми, що у селі Новоселиця Попільнянського району.

За попередніми даними, між власником ставу, місцевим жителем 1962 року народження і групою приїжджих виник конфлікт. Власник водойми з мисливської рушниці смертельно поранив 7 осіб.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Встановлено, що вона зареєстрована та належить учасникам події. Відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 ККУ.

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Автор: УНІАН