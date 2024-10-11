У ДТП потрапив автобус "Варшава – Одеса".

Сьогодні вранці у Львівській області сталася масштабна ДТП за участю автобуса "Варшава – Одеса", є загиблі та близько 30 травмованих.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, ДТП сталася на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 Київ - Чоп за участю автобуса міжнародних перевезень "Варшава – Одеса", вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів.

"Станом на 07:00 відомо про 1 загиблу людину та 27 травмованих (травми різного ступеня важкості)", - повідомив він.

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Згодом він додав, що вже відомо про двох загиблих.

Козицький зазначив, що рух перекритий повністю.

ДТП з українцями

10 жовтня у Польщі сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса з українцями. Аварія трапилася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці. У мікроавтобус, в якому перебували семеро українців, врізалась вантажівка. Внаслідок ДТП загинули двоє осіб - чоловік і жінка віком 45 і 60 років.

Раніше на території Румунії в ДТП потрапив автобус, в якому перебувало 50 громадян України. 9 пасажирів отримали незначні травми.

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