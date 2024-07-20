На світанку мікроавтобус зіткнувся із технічним автотранспортом.

Пʼятеро громадян України, серед яких четверо дітей, у критичному стані після ДТП у Польщі, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Близько 4 години ночі 20 липня в районі польського міста Свєцко в Любуському воєводстві мікроавтобус зіткнувся із технічним автотранспортом. В автобусі перебувало 9 громадян України. Всі вони були госпіталізовані", - інформує МЗС.

Зазначається, що стан 5 громадян України оцінюється як критичний. Серед них 4 дітей віком 2, 3, 4 та 15 років.

Відео дня

За даними МЗС, на місце надзвичайної події прямує консул генерального консульства України у Вроцлаві. Він забезпечить консульський супровід, відвідає медичні заклади, в яких перебувають постраждалі українці та зʼясовуватиме обставини аварії.

ДТП з українцями

Минулого місяця на території Румунії в ДТП потрапив автобус, в якому перебувало 50 громадян України. 9 пасажирів отримали незначні травми. Усі пасажири продовжили подорож на іншому транспортному засобі, їм була надана консульська допомога.

Близько тижня тому у Молдові рейсовий автобус, що прямував із Кишинева до Києва, зіткнувся з легковим автомобілем. Внаслідок зіткнення загинули водій авто та його дружина. 9 пасажирів, які знаходилися у маршрутному автобусі, не постраждали.

Вас також можуть зацікавити новини: