Аварія в Києві трапилася на Великій окружній, постраждав коп, дізналися журналісти.

У Києві в районі Академмістечка сталася ДТП за участю автомобіля поліції та маршрутки.

Оскільки у ДТП в Києві брали участь поліцейські, розслідуванням займається Державне бюро розслідувань, повідомили УНІАН у прес-службі поліції Києва.

За її даними, слідчі ДБР вже прибули на місце аварії.

Поліцейське авто Skoda "влетіло" у маршрутку, майже не гальмуючи, йдеться на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі також опублікували відео з місця ДТП.

Маршрутка та авто правоохоронців зіткнулися в столиці на Великій окружній перед світлофором, поділилось dtp.kiev.ua у своєму каналі в Telegram. За його відомостями, постраждав правоохоронець.

"Маршрутці пощастило більше – подряпана "попа", а ось у патрульного автомобіля у мотлох розбита передня частина. Патрульних оглядають медики швидкої. Одного забрали", – зазначається на каналі.

У Кримінальному кодексі передбачено покарання за порушення правил безпеки дорожнього руху, в результаті яких, зокрема, хтось отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості – це ч.1 ст. 286.

За таке порушення загрожує штраф, виправні роботи на термін до двох років чи арешт до трьох років. Також порушника можуть позбавити прав.

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Автори: Дмитро Хилюк, Екатерина Присяжнюк