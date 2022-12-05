Посіпака ворога здійснювала облік місцевого житлового фонду для "розквартирування" загарбників, зазначили в СБУ.

У Миколаївській області затримано "завгоспа" колишньої окупаційної "адміністрації".

Зловмисницею виявилась жителька населеного пункту Снігурівка, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських загарбників, про це повідомила Служба безпеки України.

"Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області", - йдеться у повідомленні.

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Під час тимчасового захоплення міста вона вступила до лав окупаційної адміністрації, де її призначили керівником "відділу житлово-комунального господарства".

Перебуваючи на "посаді", колаборантка здійснювала облік місцевого житлового фонду, насамперед його технічний стан і побутові умови. Таким чином вона визначала придатність будівель до "розквартирування" представників окупаційних угруповань країни-агресора.

Також вона контролювала кошторис витрат на відновлення інфраструктурних споруд, які ворог використовував для базування власних підрозділів.

За даними слідства, серед таких об’єктів були житлові будинки місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію.

Після звільнення району зловмисниця намагалась сховатися, але співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності.

Ситуація в Миколаївській області під час війни з Росією - що треба знати

Армія України наприкінці літа стала активно контрнаступати на низці напрямків, зокрема, і в Миколаївській області.

10 листопада стало відомо, що наші захисники взяли під контроль Снігурівку. Нардеп Роман Костенко повідомив, що це останнє місто, яке перебувало під контролем супротивника в Миколаївській області.

Зараз у регіоні ворог контролює лише Кінбурнську косу. Варто зазначити, що це піщана коса, яка знаходиться на північному заході Кінбурнського півострова і розділяє Дніпровсько-Бузький лиман та Чорне море.

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