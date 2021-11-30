Учасників міжнародної злочинної групи затримали у Львові, зазначили в СБУ.

Служба безпеки України заблокувала міжнародну злочинну групу, яка займалася фінансовими махінаціями та наркобізнесом в ЄС.

Про це йдеться на сайті СБУ.

"Співробітники СБУ припинили діяльність транскордонної злочинної групи, яка викрадала гроші у громадян ЄС. Надалі зловмисники використовували ці фінанси у сфері наркоторгівлі", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, збитки від діяльності групи становлять мільйони євро.

За оперативними даними, група діяла протягом двох років і складалася з 11 осіб. Зловмисники "спеціалізувалися" на пограбуваннях банківських терміналів за допомогою спеціальних технічних засобів. Одна "реалізація" зловмисників приносила їм близько 500 тис. євро "доходів".

Їхній останній злочин зафіксовано на території Королівства Нідерланди. Там вони вкладали вкрадені гроші у наркобізнес.

"Зокрема, організували трансфер "роттердамського" кокаїну для реалізації в Україні. Передача здійснювалась партіями по півкілограма. Окрім кокаїну, зловмисники торгували й іншими наркотичними засобами", – зазначили у відомстві.

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Трьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели 19 санкціонованих обшуків на території Львівської, Одеської та Волинської областей. За результатами яких вилучено: наркотики на 1,3 млн грн, зброю та понад півмільйона гривень.

Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення ще й інших підозр, зокрема за ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ, автоматизованих систем та комп’ютерних мереж) КК України.

Раніше в СБУ повідомили, що в Києві нейтралізовано транснаціональне злочинне угруповання, яке займалося підробкою посвідчення представників дипломатичної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Автор: Наталія Хаджі