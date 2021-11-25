Іноземці використовували "посвідки" для уникнення прикордонних та митних процедур, зазначили в СБУ.

В Києві нейтралізовано транснаціональне злочинне угруповання, яке займалося підробкою посвідчення представників дипломатичної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

В спецслужбі зазначають, що фальшиві документи вони збували, зокрема, вихідцям з країн з підвищеною терористичною загрозою, у тому числі з Близького Сходу. При цьому іноземці використовували "посвідки" для уникнення прикордонних та митних процедур під виглядом учасників дипмісії.

В СБУ зазначили, що за попередніми даними, за "послугами" зловмисників звертались сотні нелегалів, оскільки через отримання "дипломатичного" імунітету, вони планували незаконно перетинати держкордони різних країн.

До складу угруповання входило декілька жителів столиці. "Для маскування протиправної діяльності вони зареєстрували дві громадські організації та створили "відомчий" сайт із назвами, схожими на офіційні позначення дипломатичної місії. Готову підробку, зловмисники продавали за 1,5 тис. євро за одну "посвідку", – сказано в повідомленні.

Правоохоронці затримали у Києві одного з організаторів угруповання під час передачі іноземцю фальшивого посвідчення.

Читайте такожКіберполіція викрила ділків, які заробляли мільйони на продажі фейкових COVID-документівВ СБУ зазначають, що в ході обшуків за адресами проживання ділків, а також у місцях виготовлення та зберігання підроблених документів виявлено: комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та чорнові записи із доказами незаконних дій; підроблені посвідчення та печатки "громадських організацій".

В повідомленні сказано, що вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні злочинів та обрання судом мір запобіжних заходів.

У межах кримінального провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Раніше стало відомо, що у Львівській області правоохоронці повідомили про підозри учасникам угруповання, які здійснювали озброєні розбійні напади, катування та вбивства людей.

Автор: Надя Пришляк