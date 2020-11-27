Навчальний процес зірваний, дітей евакуювали.

В Одесі поліція перевіряє повідомлення про загрозу вибуху в десяти школах.

Читайте такожВ Одесі "мінували" суд: з будівлі евакуювали понад 300 осібЯк повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інформація про загрозу вибуху сьогодні вранці надійшла на електронну адресу поліції.

На об'єкти виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи Приморського, Хмельницького та Портофранківського відділу та відділень поліції і рятувальники. Дітей евакуюють.

Як уточнили в поліції, вчорашнє повідомлення про замінування декількох навчальних закладів міста виявилося неправдивим.

За даними директора департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олени Буйневич, у четвер невідомі повідомили про нібито замінування гімназій № 2,4, 6, і 8. При цьому, ще одну школу «замінували» двічі за поточний тиждень, хоч вона закрита на карантин .

«Сприймати кожне таке повідомлення будемо як справжнє. Школи відпрацьовують навики евакуації», - зазначила Буйневич.

За словами очевидців, сьогодні серед нібито замінованих шкіл - навчальні заклади №60 та №118.

Мінування в Одесі

24 і 26 листопада через неправдиве повідомлення про замінування було зірвано навчальний процес у ряді шкіл.

Раніше в Одесі невідомі направили до держустанови конверт зі ртуттю.

15 листопада в Одесі "замінували" приміщення тервиборчкому.

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Автор: Лариса Козова