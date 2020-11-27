В Одесі поліція перевіряє повідомлення про загрозу вибуху в десяти школах.
Читайте такожВ Одесі "мінували" суд: з будівлі евакуювали понад 300 осібЯк повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інформація про загрозу вибуху сьогодні вранці надійшла на електронну адресу поліції.
На об'єкти виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи Приморського, Хмельницького та Портофранківського відділу та відділень поліції і рятувальники. Дітей евакуюють.
Як уточнили в поліції, вчорашнє повідомлення про замінування декількох навчальних закладів міста виявилося неправдивим.
За даними директора департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олени Буйневич, у четвер невідомі повідомили про нібито замінування гімназій № 2,4, 6, і 8. При цьому, ще одну школу «замінували» двічі за поточний тиждень, хоч вона закрита на карантин .
«Сприймати кожне таке повідомлення будемо як справжнє. Школи відпрацьовують навики евакуації», - зазначила Буйневич.
За словами очевидців, сьогодні серед нібито замінованих шкіл - навчальні заклади №60 та №118.
Мінування в Одесі
- 24 і 26 листопада через неправдиве повідомлення про замінування було зірвано навчальний процес у ряді шкіл.
- Раніше в Одесі невідомі направили до держустанови конверт зі ртуттю.
- 15 листопада в Одесі "замінували" приміщення тервиборчкому.
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