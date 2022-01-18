Трьох пасажирів доставили до лікарні.

На Харківщині внаслідок зіткнення двох автобусів постраждали 6 пасажирів.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області, ДТП сталася 18 січня приблизно о 08:10 на вулиці Центральній у селі Тернова Чугуївського району.

За попередніми даними, 40-річний водій автобуса "БАЗ" не дотримався безпечної швидкості та дистанції і допустив зіткнення з автобусом "ПАЗ", що рухався попереду.

"Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 6 пасажирів автобуса "БАЗ", 3 з них доставлені до Чугуївської центральної районної лікарні. Транспортні засоби мають механічні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що усього в автобусі "БАЗ" перебував 31 пасажир, транспортний засіб "ПАЗ" був без пасажирів.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Чугуївського РУП. На даний час поліцейські з’ясовують усі обставини події.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігівській області внаслідок зіткнення легковика з мікроавтобусом постраждали 11 осіб.

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