Поблизу обласного центра зіткнулися дві іномарки.

Поблизу Харкова внаслідок ДТП загинули три людини, та постраждали двоє дітей.

За інформацією ГУ ДСНС України у Харківській області, 12 січня о 08:32 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на кільцевій дорозі Харкова поблизу села Черкаська Лозова.

"Внаслідок зіткнення автомобілів Kia Optima та Toyota Camry загинули троє людей: водій та пасажирка Toyota та водій Kia. Крім того, постраждали двоє дітей віком приблизно два-три роки. Вони з різними травмами госпіталізовані до 4-ї лікарні швидкої та невідкладної допомоги Харкова", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники за допомогою спецзасобів деблокували тіла загиблих для проведення подальших слідчих дій.

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В обласному центрі 16-річний юнак за кермом авто Infiniti намагався перетнути перехрестя проспекту Гагаріна та вул. Одеська на червоне світло й зіткнувся із Chevrolet.

Внаслідок ДТП загинув водій Chevrolet, а також постраждали три пасажири Infiniti.

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