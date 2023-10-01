Після скоєного горе-батько намагався накласти на себе руки, але вижив.

У Київській області батько вбив рідну доньку та намагався вбити сина. Мотиви жорстокого вчинку вражають.

Як повідомляє прес-служба Київської обласної прокуратури, напередодні вбивства під час телефонної розмови на ґрунті ревнощів підозрюваний посварився з дружиною, яка перебуває за кордоном. Щоб помститися їй він вирішив вбити дітей – 16-річну доньку та 12-річного сина.

Вночі 2 травня, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він пішов на кухню та увімкнув газові конфорки. Після цього розбудив дітей. Розуміючи небезпечні наслідки дій батька, дівчина хотіла вимкнути плиту. Через це між ними виник конфлікт, який переріс у бійку.

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Діти намагалися втекти від батька, однак залишити будинок їм не вдалося, оскільки підозрюваний відламав внутрішню ручку вхідних дверей.

У ході суперечки чоловік вдарив кухонним ножем доньку по обличчю та в грудну клітину. Від отриманої колото-різаної рани з пошкодженням серця, вона померла на місці злочину.

У той час, побоюючись за своє життя, хлопець взяв мобільний телефон та сховався у підвалі будинку, звідки викликав правоохоронців. Після вчиненого чоловік намагався скоїти самогубство та порізав собі руку.

За клопотанням прокуратури обвинувачений до вироку суду перебуватиме під вартою.

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