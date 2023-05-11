Бійка сталася 9 травня. Громадянин Туреччини отримав дев’ять ножових поранень.

На борту судна, що наразі перебуває в Ізмаїльському морському торговому порті, між іноземними моряками сталася жорстока бійка, в результаті якої один із них отримав численні ножові поранення.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, подія сталася на судні, пришвартованому для завантаження на березі річки Дунай в Ізмаїльському районі.

"Про сутичку між моряками до поліції з порту сповістили 9 травня. Встановлено, що вночі того дня 45-річний матрос під час сварки з 30-річним товаришем спричинив йому дев’ять ножових поранень в область живота, грудей та ніг", - розповіли у поліції.

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Як уточнили у правоохоронних органах, конфлікт між чоловіками стався на борту судна, що прийшло із Камеруну. Бійка почалася через те, що потерпілий ображав іншого члена екіпажу. За даними джерела, обидва - поранений та захисник - громадяни Туреччини.

Потерпілого госпіталізували до Ізмаїльської районної лікарні, а підозрювано затримали. Йому інкримінують умисне нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне іноземцю загрожує до восьми років тюрми.

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Зокрема, в Одесі чоловік жорстоко зарізав людину, яка його запросила до себе під час комендантської години. Житель Фонтанської сільської громади, перебуваючи в гостях у 46-річного одесита, завдав йому ножових ударів, через які той загинув. Вранці зловмисник взяв велосипед жертви, прихопив пляшку коньяку та спокійно поїхав додому.

Крім того, в самій Одесі спалахнув скандал, коли перехожі почули у дворі місцевого закладу музику російського гурту "Руки вверх". З дівчатами, які танцювали під російські пісні, провели роз'яснювальну "бесіду".

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