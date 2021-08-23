Затримані, за словами поліції, грубо порушували громадський порядок, чинили хуліганські дії та не виконували вимог правоохоронців.

На Черкащині затримано шістьох людей, які намагалися зірвати підняття Державного Прапора за участю президента Володимира Зеленського.

Як повідомили в поліції області, кілька чоловіків намагалися встановити колонки на місці проведення заходу, не маючи на те відповідних дозволів.

"Група невідомих осіб намагалася зірвати захід шляхом несанкціонованого встановлення звукопідсилювальної апаратури в місці проведення заходу. При цьому чоловіки не виконували законних вимог поліцейських і порушували громадський порядок. Правоохоронці зреагували на ситуацію і не допустили правопорушень. Шістьох осіб, які грубо порушували громадський порядок, чинили хуліганські дії та не виконували вимог поліцейських, доставили до місцевого відділку поліції", - розповіли правоохоронці.

Водночас про затримання шістьох своїх прихильників повідомила партія "Національний корпус". Як стверджує політсила, ветерани хотіли поставити Зеленському кілька запитань, але правоохоронці нібито не допустити їх до місця зустрічі з президентом.

"Поліція із застосуванням сили та сльозогінного газу відтіснила ветеранів. У результаті сутичок затримано 6 осіб", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Катерина Комолова