На Черкащині затримано шістьох людей, які намагалися зірвати підняття Державного Прапора за участю президента Володимира Зеленського.
Як повідомили в поліції області, кілька чоловіків намагалися встановити колонки на місці проведення заходу, не маючи на те відповідних дозволів.
"Група невідомих осіб намагалася зірвати захід шляхом несанкціонованого встановлення звукопідсилювальної апаратури в місці проведення заходу. При цьому чоловіки не виконували законних вимог поліцейських і порушували громадський порядок. Правоохоронці зреагували на ситуацію і не допустили правопорушень. Шістьох осіб, які грубо порушували громадський порядок, чинили хуліганські дії та не виконували вимог поліцейських, доставили до місцевого відділку поліції", - розповіли правоохоронці.
Водночас про затримання шістьох своїх прихильників повідомила партія "Національний корпус". Як стверджує політсила, ветерани хотіли поставити Зеленському кілька запитань, але правоохоронці нібито не допустити їх до місця зустрічі з президентом.
"Поліція із застосуванням сили та сльозогінного газу відтіснила ветеранів. У результаті сутичок затримано 6 осіб", - йдеться в повідомленні.
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