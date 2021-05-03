Одна із жінок померла, а громадянин Туреччини хотів залишити Україну.

На Чернігівщині поліція сьогодні затримала водія вантажного автомобіля, який вночі в місті Городня наїхав на двох велосипедисток.

Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій ГУ НП в області.

Згідно з інформацією, яку поліція отримала від медиків Городнянської лікарні, невідомий автомобіль наїхав на двох 33-річних місцевих жінок та зник. Медики доставили їх до центральної районної лікарні в Городні. Одна з жінок від отриманих тілесних ушкоджень померла.

На місці скоєння злочину правоохоронці виявили уламки від вантажного автомобіля та два велосипеди з ушкодженнями. Сліди від коліс свідчили про те, що транспортний засіб рухався в напрямку державного кордону до пункту пропуску «Сеньківка».

На пошуки водія були орієнтовані всі наряди Чернігівського районного управління поліції, встановлені поліцейські пости.

У цей момент від прикордонників Чернігівського загону надійшла інформація, що через пункт пропуску «Сеньківка» покинути межі країни намагається громадянин Туреччини на вантажному авто з характерними для ДТП пошкодженнями. Прикордонники затримали водія до приїзду правоохоронців.

Тест на стан алкогольного сп’яніння показав, що в організмі 36-річного іноземця було 0,9 проміле алкоголю.

Слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту відкрив провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть людини. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Наразі з водієм проводяться слідчі дії.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Синельник