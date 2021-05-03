На Чернігівщині поліція сьогодні затримала водія вантажного автомобіля, який вночі в місті Городня наїхав на двох велосипедисток.
Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій ГУ НП в області.
Згідно з інформацією, яку поліція отримала від медиків Городнянської лікарні, невідомий автомобіль наїхав на двох 33-річних місцевих жінок та зник. Медики доставили їх до центральної районної лікарні в Городні. Одна з жінок від отриманих тілесних ушкоджень померла.
На місці скоєння злочину правоохоронці виявили уламки від вантажного автомобіля та два велосипеди з ушкодженнями. Сліди від коліс свідчили про те, що транспортний засіб рухався в напрямку державного кордону до пункту пропуску «Сеньківка».
На пошуки водія були орієнтовані всі наряди Чернігівського районного управління поліції, встановлені поліцейські пости.
У цей момент від прикордонників Чернігівського загону надійшла інформація, що через пункт пропуску «Сеньківка» покинути межі країни намагається громадянин Туреччини на вантажному авто з характерними для ДТП пошкодженнями. Прикордонники затримали водія до приїзду правоохоронців.
Тест на стан алкогольного сп’яніння показав, що в організмі 36-річного іноземця було 0,9 проміле алкоголю.
Слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту відкрив провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть людини. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.
Наразі з водієм проводяться слідчі дії.
Вас також можуть зацікавити новини:
- На Дніпропетровщині легковик влетів у стовп: є загиблий та поранені (фото)
- На Донеччині п’яний водій збив двох дітей та чоловіка
- Водія затиснуло в салоні: на Житомирській трасі сталася жахлива ДТП (фото, відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram