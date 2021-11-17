Дитина померла через тиждень після побиття, поділилися правоохоронці.

У Дніпропетровській області поліцейські затримали чоловіка, який до смерті побив свою 4-річну доньку.

Про це повідомив Відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Зазначається, що 16 листопада о 09:27 до поліції надійшло повідомлення від фельдшера бригади швидкої медичної допомоги, що в одному із селищ Синельниківського району медичні працівники виявили тіло дівчинки.

Читайте такожЗатягнув до під'їзду: на Дніпропетровщині судитимуть нападника на 10-річну дівчинку"Численні тілесні ушкодження спричинив чотирирічній дівчинці її батько. Через тиждень від отриманих травм дитина померла", – йдеться у повідомленні поліції.

Також, за інформацією правоохоронців, згідно лікарського свідоцтва, смерть дівчинки настала внаслідок побиття.

За вчинення злочину поліцейські затримали батька дитини. За даним фактом слідчим здійснюється досудове розслідування у провадженні за кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що в Житомирській області поліцейські розслідують побиття вітчимом 8-річної дівчинки. Наприкінці жовтня до правоохоронців надійшло повідомлення від мешканки Бердичівського району про побиття співмешканцем її доньки. У дитини знайшли травми.

Автор: Світлана Макринська