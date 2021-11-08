Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Під Києвом поліцейські затримали чоловіка, який до смерті побив перехожого. Інцидент стався в Ірпені. Виявилося, що підозрюваний вдався до агресії через раптову сварку.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

Так, 4 листопада о 06:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що в Ірпені в парку "Незнайка" лежить чоловік без свідомості.

На місці події правоохоронці встановили, що напередодні 34-річний житель міста Бориспіль відпочивав в Ірпені. Між ним та 21-річним перехожим раптово виникла сварка, в результаті якої молодик наніс бориспільчанину тілесні ушкодження, що спричинили смерть.

Поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його в порядку ст.208 КПК України.

Читайте такожСтудент КПІ встановив камеру в жіночій душовій і може уникнути покарання за це: деталіЗа даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві син намагався вбити батька. Між чоловіками виникла сварка через те, що син впродовж тривалого часу ніде не працює і не має джерела заробітку. У відповідь на такі звинувачення киянин схопився за ніж.

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Автор: Антоніна Доломанжи