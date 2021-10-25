За словами матері постраждалої, співмешканець спочатку побив її, а потім – дівчинку.

В Житомирській області поліцейські розслідують побиття вітчимом 8-річної дівчинки.

Як інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Житомирській області, 24 жовтня до правоохоронців надійшло повідомлення від мешканки Бердичівського району про побиття співмешканцем її доньки.

Як розповіла поліцейським 31-річна жінка, проживає вона разом зі співмешканцем, який є батьком її найменшого 7-річного сина. Двоє старших дітей, 12 та 8 років, народилися у першому шлюбі заявниці.

Читайте такожВикрадення 9-місячної дівчинки у Львові: у поліції розповіли про долю дитини (фото)Днями вона потрапила у лікарню через травми, отримані у результаті побиття співмешканцем. Таким чином усі троє дітей опинились під його наглядом.

За даними поліції, 24 жовтня жінці стало відомо, що від рук чоловіка постраждала 8-річна донька, що і змусило її зателефонувати до поліції. Наявність травм у дитини підтвердилась.

Відтак нині травмована дівчинка та її братики перебувають під наглядом лікарів до розв'язання питання щодо безпечності їх подальшого перебування у родині.

У поліції також показали фотографії побитої дівчинки. На одному з фото видно, що у дитини під оком був синець.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 ("Умисне легке тілесне ушкодження") Кримінального кодексу України. Триває з’ясування усіх обставин події та ступеня тяжкості отриманих дитиною травм.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що в Сумській області 50-річний Сергій Білий забрав з дитсадка свого 3-річного сина Олексія, але не довіз додому живим. У найближчій лісосмузі зловмисник зв'язав хлопчикові руки й надів пакет на голову. Дитина задихнулася.

На початку жовтня ЗМІ дізналися, що Білий помер.

Автори: Світлана Макринська, Екатерина Присяжнюк