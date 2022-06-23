19 червня на нафтобазі вибухнув резервуар з пальним.

Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровщини, що сталася через ворожі ракетні удари.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Приборкували полум’я понад 108 годин. Та ворожа атака забрала життя 3-х людей, 14 отримали опіки та поранення. Восьмеро з них - у лікарні", - зазначив він.

Росіяни поцілили у нафтобазу на Дніпропетровщині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 18 червня три російські ракети влучили у нафтобазу у Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа, люди отримали опіки. Згодом стало відомо, що число постраждалих від ракетного удару по нафтобазі зросло до 11 людей.

19 червня на нафтобазі вибухнув резервуар з пальним. Після цього президент заявив, що Україна відповідатиме на ракетні удари по нафтобазах.

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