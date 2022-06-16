У Зеленодольській громаді є пошкоджені житлові будинки та електромережа.

У Дніпропетровській області горить поле з пшеницею, в яке поцілили снаряди окупантів.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, сьогодні ворог двічі вдарив з артилерії по Криворізькому району - під обстріли потрапили Зеленодольська та Широківська громади.

"У Широківській громаді ворожі снаряди поцілили у поле з пшеницею. Зараз там пожежа значних масштабів. Площа посівів, які знищені вогнем, буде встановлена після ліквідації займання", - сказано в повідомленні.

Також рятувальники повідомляють, що у Зеленодольській громаді ніхто не постраждав, але є пошкоджені житлові будинки та електромережа.

Як повідомляв УНІАН, у Новомосковському районі Дніпропетровської області росіяни ракетними ударами знищили будівельне підприємство. Унаслідок ударів сталося два вибухи, зруйновано будівлю виробництва.

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