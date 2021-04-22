У одного з них знайшли вибухівку, яка мала використовуватися для диверсій.

Під час профілактичних контрдиверсійних заходів у Волноваському районі Донецької області було викрито десятьох учасників незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Відпрацьовуючи оперативну інформацію, правоохоронці встановили місця проживання учасників бандитських угруповань так званої "ДНР", які наразі входять до складу незаконних збройних формувань бойовиків.

У СБУ зазначають, що інформація стосовно їх причетності до активного збройного спротиву силам антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил перевіряється, і у разі підтвердження даних, щодо них будуть відкриті кримінальні провадження.

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Також у повідомленні сказано, що у помешканні одного з бойовиків співробітники СБУ виявили сховище з бойовими засобами ураження."Зі схрону було вилучено чотири протитанкові міни ТМ-62М загальною вагою 40 кг. За оперативними даними, зловмисник планував використати вибухівку для вчинення диверсій на території регіону", - зазначають в СБУ.

Крім того, перевіряється інформація щодо протиправної діяльності двох організаторів так званого "референдуму" 2014 року у Донецькій області.

За викритими фактами вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень.

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Автор: Денис Прядко