40-річний водій автомобіля "Hyundai Elantra" під час руху збив двох жінок.

В результаті ДТП під Харковом під колесами легковика загинула жінка, ще одна - доставлена до лікарні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Згідно з даними правоохоронців, інформація про дорожньо-транспортну пригоду біля зупинки "Водяне" у місті Люботині надійшла до поліції 1 грудня близько 17:00.

У повідомленні сказано, що 40-річний водій автомобіля "Hyundai Elantra" під час руху збив двох жінок, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

"Від отриманих ушкоджень 56-річна громадянка загинула на місці. Ще одна жінка, особа якої зараз встановлюється, із травмами доставлена до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - зазначили у повідомленні.

Обставини та причина ДТП з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові почалися драконівські поліцейські рейди. Такі заходи вжили після низки гучних та смертельних ДТП. Харків буквально став лідером в антирейтингу по аварійності. У місті вже втомилися від своєї поганої слави, тому кожен порушник - на прицілі у поліцейських.

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Автор: Олег Давигора