На Харківщині на технічній водоймі цукрозаводу дівчинка 2014 р.н. впала у воду та потонула.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
"На технічній водоймі цукрозаводу в с. Гути Богодухівського району Харківської області дівчинка 2014 р.н. впала у воду та потонула. Для підняття тіла загиблої дитини на поверхню були залучені водолази ДСНС", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, дівчинка з гуляла неподалік водойми без нагляду дорослих, посковзнулась та впала у воду. Остаточні причини та обставини події будуть встановлюватися правоохоронцями.
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