44-річний водій туристичного автобуса віз пасажирів за маршрутом Щецин-Херсон.

У Польщі затримали нетверезого водія пасажирського автобуса, який їхав до України.

Як повідомили в поліції Щецина, 44-річний водій туристичного автобуса віз пасажирів за маршрутом Щецин-Херсон.

Правоохоронці зупинили автобус для перевірки й виявили ознаки алкогольного сп'яніння у водія. Вимірювання на драгері показали "близько пів проміле алкоголю".

У такому стані він уже перевозив двох пасажирів і збирався взяти ще людей.

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Правоохоронці не дозволили водієві продовжити рух і вилучили водійські права. Рівень покарання для нього визначить місцевий суд.

Як повідомляв УНІАН, раніше 32-річний українець скоїв ДТП у польському Щецині. Чоловік у стані алкогольного сп’яніння вирішив покататися на електросамокаті, але розвага вийшла з-під контролю.

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