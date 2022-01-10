ДТП на Чернігівщині трапилася ввечері білі одного із сіл.

У Чернігівській області внаслідок зіткнення легковика з мікроавтобусом постраждали 11 осіб, серед яких дитина 2010 року народження.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, ДТП сталася ввечері 9 січня поблизу села Городище Ніжинського району на автошляху М-02 "Кіпті – Глухів – Бачівськ".

Читайте такожМінівен перетворився на брухт: на Львівщині в ДТП потрапив автобус з пасажирами (фото)Постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано.

Для деблокування постраждалих залучалися дев'ять осіб та три одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, вранці 7 грудня біля с. Брусилів Чернігівської області сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом сполученням "Борзна – Чернігів". Внаслідок аварії загинули 13 людей, а сім осіб були госпіталізовані.

Пізніше стало відомо, що у місті Бахмач на Чернігівщині депутат міської ради збив на смерть велосипедиста й намагався втекти з місця ДТП.

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