Тепер чоловікові загрожує шість років в'язниці.

В Києві затримали чоловіка, який надав поліції неправдиву інформацію про наявність вибухового пристрою в підвалі житлового будинку заради розваги.

Як повідомив Відділ комунікації столичної поліції, на спецлінію 102 надійшла інформація про замінування житлового будинку на вулиці Вишняківській. Заявник повідомив, що до нього підійшов невідомий і розповів про вибухівку в підвалі багатоповерхівки.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, кінологи, наряди патрульної поліції та вибухотехнічної служби.

Правоохоронці евакуювали з будинку понад 50 мешканців. Поліцейські ретельно обстежили приміщення та прилеглу територію будівлі та жодних небезпечних та підозрілих предметів не виявили. Протягом доби оперативники встановили особу та затримали підозрюваного.

Читайте такожУ Львові жінка "замінувала" дві поліцейські установиЗловмисником виявився раніше судимий за крадіжку 31-річний киянин, який "замінував" власний будинок. Фігурант пояснив, що у нього був поганий настрій, і він вирішив таким чином розважитися, спостерігаючи за роботою поліції.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до 6 років тюремного ув'язнення.

Раніше в Києві невідомий з вимогою викупу в біткоінах "замінував" будівлю міської державної адміністрації.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Інна Андаліцька