Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

У ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні затримали двох колаборантів, які викрадали українців до катівень окупантів. Вони намагалися сховатися на території міста, проте їх усе одно знайшли.

Як повідомили у Службі безпеки України, під час захоплення міста затримані добровільно вступили до створеного окупантами так званого "головного управління МВС Херсонської області". Після "співбесіди" з представниками ФСБ одного із зловмисників призначили слідчим і поставили перед ним завдання щодо участі у придушенні руху опору.

До потерпілих застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Ще одного колаборанта призначили патрульним поліції. Перебуваючи на цій посаді, він брав участь у переслідуванні і затриманнях українських громадян.

Відео дня

За інформацією СБУ, після звільнення Херсона колаборанти намагалися переховуватись на території міста. Однак співробітники СБУ встановили їхні місця перебування і затримали зловмисників.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення. Затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Катівні на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада українські військові зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни Росії проти України.

Станом на 16 листопада, за даними глави МВС Дениса Монастирського, у деокупованій Херсонській області було виявлено 11 місць несвободи, де незаконно утримували цивільних.

18 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у катівнях на Херсонщині російські військові тримали навіть дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: